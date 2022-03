Cerca il figlio scomparso da due giorni, i Carabinieri di Ladispoli lo trovano al San Camillo - Terzo Binario News

La donna si era rivolta ai militari di via Livorno: il 25enne era rimasto vittima di un incidente a Fiumicino

La madre lo cerca per due giorno finché non si rivolge ai Carabinieri che scoprono il ragazzo è in ospedale, vittima di un incidente stradale.

Questa la peripezia di una donna siriana 49enne è iniziata in zona Casal Lumbroso a Roma dove vive. Il figlio 25enne non si trova, ha il cellulare con sé ma non risponde e allora pensa di cercarlo a Ladispoli dove ci sono degli amici.

Questi però non hanno notizie del giovane così la donna si reca alla stazione di via Livorno dove i militari iniziano le procedure. Dopo qualche ora scoprono il motivo del silenzio: il 25enne è rimasto vittima di un incidente stradale a Fiumicino.

Si era fatto prestare uno scooter da un amico quando è caduto e i soccorsi lo hanno portato in codice rosso al San Camillo.

Così la donna ha potuto raggiungere il figlio lì dove è ricoverato.