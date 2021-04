Ceccarelli e Taranta: "Pd di Allumiere ormai all'angolo dopo l'uscita di Fontana Tonna" - Terzo Binario News

“Ad Allumiere il PD è ormai definitivamente isolato. Dopo il comunicato del Movimento Fontana Tonna che, con coraggio e onestà intellettuale, annuncia di togliere il sostegno alla maggioranza, si conclama una situazione alla quale mancava solo l’ufficialità: l’alleanza politica dell’11 giugno non esiste più.

Il PD di Allumiere rimane da solo, mentre LeU, M5S e Rifondazione Comunista, adesso, anche il Movimento Fontana Tonna collocano su un’altra posizione l’intera area politica che questo PD non è più in grado di egemonizzare. Adesso la palla passa direttamente al Partito Democratico di Allumiere, che politicamente ora non può più continuare a stare silente e a nascondersi dietro un dito.

La realtà dei fatti è sotto gli occhi di tutti, se si ha intenzione di costruire una futura coalizione di centro-sinistra, è il PD che deve venire sulle posizioni della discontinuità. Questa partita si è ormai conclusa, il Partito Democratico prenda una posizione e compia una scelta: da un lato c’è un progetto politico nuovo, alternativo e in radicale discontinuità con il presente, dall’altra il fallimento di un altro progetto politico al quale manca ormai solo la parola fine.

Su quel partito ormai grava l’obbligo di comunicare a tutta la popolazione su quale posizione intende collocarsi. Lo faccia immediatamente e sgombri il campo da equivoci e incertezze, abbia il coraggio di chiudere questo capitolo e riconsegnare ai cittadini la possibilità di scegliere una classe dirigente nuova e all’altezza”.

I CONSIGLIERI COMUNALI

SIMONE CECCARELLI (LeU/Art.1)

ROBERTO TARANTA (M5S)