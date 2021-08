"C’è voluta una diffida del Prefetto per far convocare l'assise per l’approvazione del bilancio di Montalto" - Terzo Binario News

“C’e’ voluta una diffida del Prefetto di Viterbo, notificata al sindaco, per far convocare il Consiglio Comunale per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020.

In tempi normali il termine è il 30 aprile, ma a causa della pandemia la legge ha stabilito la proroga a fine luglio. Per la maggioranza Caci e del suo vice Benni evidentemente il tempo non é mai abbastanza.

Questa grave mancanza deve far capire con quanta leggerezza e approssimazione viene gestita la macchina amministrativa comunale. La mancanza di organizzazione e programmazione dell’azione comunale trova pieno riscontro in questa gravissima e sonora diffida prefettizia.

Questa diffida é la prova del fallimento di questa amministrazione che ha portato Montalto di Castro ad un punto di malgoverno mai visto finora. Si sta concludendo nel peggiore dei modi il decennale governo Caci e del suo Vice Benni. É arrivata finalmente l’ora di voltare pagina e mandare a casa questa maggioranza”.

I consiglieri di opposizione Corniglia Francesco Socciarelli Emanuela Sacconi Eleonora Fedele Marco