Cavaliere: "Meditazioni del Mercoledì, Yoga, Referendum e Circolo Almirante Ladispoli fondano il Comitato DHARMA" - Terzo Binario News

Con lo slogan Green pass = legge razziale, sabato saranno in piazza Rossellini

“Trieste chiama e Ladispoli risponde!

L’operatore di iniquità dr. Mario Draghi (D.L. 52/21, D.L. 111/21, D.L. 122/21, D.L.127/21- tutti decreti che prevedono l’uso del green pass), in qualità di Presidente del Consiglio, nominato dal Presidente della Repubblica S. Mattarella che con il D.L. 105/21, che ha istituito il green pass = legge razziale, contrariamente al Regolamento europeo 953/21, i due Presidenti sono riusciti a risvegliare le Coscienze degli italiani che ora manifestano in tutt’Italia contro il green pass che sostanzialmente ha cancellato l’art. 1 della Costituzione italiana.

A Ladispoli quattro diversi gruppi: Meditazioni del Mercoledì, Yoga, Referendum (i volontari del banchetto raccolte firme REFERENDUM no green pass) e gli attivisti del Circolo “G. Almirante FdI” di Ladispoli, hanno creato il Comitato DHARMA (così definito da Isabella) che ha organizzato le manifestazioni a sostegno dei manifestanti di Trieste e del resto d’Italia, in P.zza Rossellini a Ladispoli partendo dal sabato, 30 c.m. dalle ore 16 alle ore 21 (salvo diniego) ad oltranza fino alla cancellazione delle leggi che hanno, a vario titolo, istituite il green pass che viola vari articoli della Costituzione italiana.

Le manifestazioni si svolgeranno in due tempi: dalle ore 16 alle ore 18 manifestazione classica e dalle ore 18 alle ore 21 di tipo spirituale dove i canti, le preghiere, i Salmi e i Mantra (i partecipanti sono invitati a portare anche delle candele) sosterranno la battaglia spirituale attualmente in corso.

Il Mons. Viganò, nei suoi vari messaggi Yuotube, ha spiegato bene la “battaglia finale” in corso e chi sono gli operatori delle Tenebre: Mattarella, Conte, Draghi e accolti, e gli Operatori della Luce, tutte le persone di buona volontà che rispettano la Vita, rispettano la Costituzione, e le Leggi naturali/Dio e si adoperano per il benessere di tutti. Le manifestazioni del sabato desiderano rispondere alle esigenze dei laici che intendono difendere la Democrazia, la Libertà e la Costituzione e delle persone che coltivano la Spiritualità e si sentono pronti a scendere in campo per sostenere le Forze della Luce in Armagheddon affinché trionfi il Bene sul Male.

Buone notizie dal “fronte della battaglia finale”:

L’Europarlamentare di Fratelli d’Italia On. Sergio Berlato, ad agosto, aveva interpellato la Commissione Europeo, perché riteneva che i vari D.L. che istituivano il green pass in Italia fossero contrari al Regolamento europeo 953/21 che non prevede la discriminazione tra vaccinati e non! La risposta della Com.EU del 20 c.m., che ha aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia, ha danto ragione all’On. Berlato e ora la Com. EU pretende la cancellazione del green pass entro 30 giorni!

Il 9.11.21 ore 11.30, presso il Tribunale di Trento i Presidenti: S. Mattarella e G. Conte ed altri dovranno rispondere delle ipotesi di reato di: attentati contro i diritti politici dei cittadini e tanti altri, perché la denuncia promossa dai Presidenti delle Associazioni: Alba Mediterranea e Accademia della Libertà è stata accolta dalla Procura di Trento.

Dal quotidiano Il Tempo del 21 c.m. abbiamo appreso, che per l’Istituto Superiore di Sanità, nel suo ultimo rapporto, ha dichiarato che i morti non sono colpa del Covid, perché su più di 130.000 persone che hanno perso la vita solo per 3.783 la causa è stata la presenza del virus in sé!

Il “castello delle menzogne” costruito dai Presidenti: Mattarella, Conte è Draghi inizia a crollare e speriamo che presto cada anche il Governo Draghi.

AUGURI ITALIA, si torna alla Libertà, allo Stato di Diritto e alla Democrazia.

Sabato vi aspettiamo numerosi in piazza a Ladispoli”.

Raffaele Cavaliere