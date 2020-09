Cavaliere indossa la fascia del sindaco Grando: c'è lo stemma di Ladispoli - Terzo Binario News

Il dettaglio sembra insignificante, invece fa la differenza: non è un gesto simbolico

Apparentemente è un dettaglio, che però fa tutta la differenza. Nella foto del Movimento 5 Stelle di Ladispoli si vede chiaramente che la fascia tricolore indossata dal capogruppo di Fdi Raffaele Cavaliere è quella del comune di Ladispoli, quindi quella del sindaco Alessandro Grando.

Di seguito la nota dei grillini ladispolani.

“Chi ha dato il mandato a Cavaliere di parlare a nome di tutti,a nome di Ladispoli?

Chi lo ha autorizzato ad indossare la fascia tricolore presentandosi come rappresentante del Comune di Ladispoli?

Siamo al delirio, al trionfo della stupidità umana, come può un consigliere di Ladispoli insultare i 35.000 morti per Covid ergendosi a paladino dei complottisti. Come parlare di comunità senza saperne il senso e dopo aver contribuito a smantellare quella solidale di Ladispoli.

Questo è stato lo scenario deprimente di ieri alla manifestazione #NoMask a Roma, ma quello che più ci dovrebbe far riflettere è la domanda. Quello che ci preoccupa è un sindaco silente che davanti a questo non ha un minimo di coraggio per prendere una posizione, per mantenere il numero in una #maggioranza #traballante; forte nel togliere e dare deleghe, assiste impotente a sceneggiate in consiglio ed ora su reti unite.

Il Movimento Cinque Stelle ha chiesto di sfiduciare colui che dovrebbe essere il primo cittadino di Ladispoli con tutta la sua maggioranza, i regolamenti (fatti da loro) non ci permetteranno questo, ma i cittadini ricordano e presenteranno il conto alle prossime elezioni comunali”.

M5s Ladispoli