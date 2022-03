Cavaliere a Le Iene: "Nessuna guerra fra Russia e Ucraina" - Terzo Binario News

Cavaliere a Le Iene: “Nessuna guerra fra Russia e Ucraina”

“Serve ad alimentare la strategia del terrore”

Intervistato da Le Iene, il consigliere comunale di Ladispoli Raffaele Cavaliere ha negato che sia in corso un attacco militare della Russia contro l’Ucraina.

Per Cavaliere è una distrazione, un evento che serve a soggiogare i cittadini, limitandone le libertà.

“Valeva prima per il Covid, vale ora per la guerra. Le guarigioni da siero magico sono un falso e ora si sono inventati la guerra per alimentare la strategia del terrore”.