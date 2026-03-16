Castello di Santa Severa: ingresso gratuito al Museo per tutti i papà e i figli il 19 marzo • Terzo Binario News

In occasione della festa del papà, il Castello di Santa Severa celebra la ricorrenza con un’iniziativa speciale dedicata alle famiglie. Giovedì 19 marzo tutti i papà che visiteranno il complesso insieme ai propri figli potranno accedere gratuitamente al Museo del Castello, ospitato all’interno della suggestiva Rocca e riceveranno inoltre un bignè di San Giuseppe in omaggio, il dolce tradizionale legato alla ricorrenza.

L’iniziativa vuole offrire un’occasione di condivisione tra genitori e figli all’insegna della cultura, della storia e della scoperta di uno dei luoghi più affascinanti del litorale laziale. La giornata rappresenta infatti un momento simbolico per valorizzare il tempo trascorso insieme e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e archeologico del territorio.

La promozione si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione e promozione culturale del Castello di Santa Severa, promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile il complesso monumentale a cittadini e visitatori.

Il Museo del Castello, allestito all’interno della Rocca trecentesca, racconta la lunga storia del sito, costruito sui resti di un precedente fortilizio altomedievale nel quale sorgeva la chiesa più antica dedicata a Santa Severa martire. Il complesso fortificato, circondato da un fossato, presenta una struttura imponente con due torri rettangolari e due torri cilindriche poste agli angoli, oltre a un mastio anch’esso cilindrico collegato al castello da una suggestiva passerella in legno. Un percorso di visita che permette di immergersi nella storia millenaria del luogo, tra archeologia, architettura e panorami unici sul mare.

Tariffe e modalità di accesso



L’ingresso al Museo sarà gratuito per tutti i papà accompagnati dai propri figli nella giornata di giovedì 19 marzo. Per usufruire della gratuità sarà sufficiente recarsi al bookshop del Castello per ritirare il titolo di accesso gratuito.

Un’opportunità speciale per festeggiare insieme la festa del papà in un luogo ricco di storia, cultura e bellezza, affacciato sul mare del Lazio.