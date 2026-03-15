Il Santa Marinella cade a Tarquinia, si allontana il terzo posto • Terzo Binario News

Forse la corsa al terzo posto del Santa Marinella è compromessa per via della sconfitta per 2-0 di Tarquinia rimediato dai rossoblù. Questa la sintesi della decima giornata di ritorno del girone A di Promozione.

Raccontano dal sodalizio: «Primo tempo con i rossoblù che fanno la partita lasciando ai padroni di casa un paio di contropiedi che impensieriscono più i difensori che il portiere.

Nella ripresa ci si aspetta il gol del Santa Marinella, mancato due volte prima con una palla messa al centro da Luchetti che attraversa tutta la linea di porta, arriva a Tranquilli che lateralmente calcia sulla rete esterna.

Viene espulso il portiere santamarinellese under Chiappini per presunto fallo da ultimo uomo. Il Santa Marinella rimane in dieci, sostituisce Mariani con il secondo portiere Coronas e il Tarquinia va in vantaggio al 19′ con Bertini sugli sviluppi della punizione. I ragazzi di Fracassa provano a reagire ma gli etruschi trovano il raddoppio al 34’ con La Rosa che scocca un tiro da fuori area che si infila all’angolino basso della porta. Santa Marinella in crisi esterna: nelle ultime due trasferte ha subito due sconfitte senza neanche segnare». Per cui si arenano le speranze degli uomini di Daniele Fracassa di accorciare sul Pianoscarano e quindi sul terzo posto. Domenica il ritorno alla base visto che nell’impianto di via delle Colonie arriva l’Olimpus.