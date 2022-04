Carte di Identità, riapre l’ufficio di Ladispoli: le date dei recuperi degli appuntamenti saltati - Terzo Binario News

L’amministrazione comunale informa che i cittadini che avevano prenotato un appuntamento presso l’ufficio demografico per il rinnovo delle carte di identità nel periodo compreso tra il 18 marzo al 29 marzo, e non hanno potuto usufruirne a causa della chiusura per Covid, possono recarsi tutti i mercoledì, senza appuntamento, presso gli sportelli dell’anagrafe in piazza Falcone dalle ore 9,00 alle 13,00, muniti della precedente prenotazione.

