Caro bollette: ecco come risparmiare attraverso piccoli gesti quotidiani • Terzo Binario News

La crisi e il caro energia fanno paura ai cittadini e alle imprese, creando disagi non indifferenti. Sebbene nel mese di ottobre le famiglie italiano hanno consumato 572 milioni di metri cubi di gas in meno, complice il gran caldo che ha costretto molti a rinviare ancora una volta il cambio di stagione, l’impennata dei prezzi sembra non volersi fermare.

Anzi, il clima eccessivamente mite per il periodo autunnale, seguito da clima estremo con forti piogge e mareggiate, non fa altro che ricordarci che la crisi energetica va a braccetto con quella climatica.

Insomma, il clima estivo prolungato avrà portato anche a un rallentamento dei consumi energetici, ma sappiamo bene le ricadute dannose che ha, soprattutto sulle produzioni agroalimentari.

Il governo ha messo in piano una stretta sull’uso del riscaldamento invernale per abitazioni private, negozi e uffici, ma come i singoli cittadini possono risparmiare effettivamente su luce e gas? Sicuramente scegliendo l’operatore giusto, ma anche adottando qualche comportamento virtuoso che, oltre al risparmio, ci permetterà di adottare uno stile di vita più sostenibile in grado di aiutare il pianeta nel proprio piccolo. Dalla sostituzione delle lampadine tradizionali a quelle a LED, passando per un uso corretto degli elettrodomestici, vediamo come avere un risparmio effettivo sulle bollette.

Utilizzare gli elettrodomestici nel modo corretto

Per risparmiare sulla bolletta della luce, il primo passo da fare è usare gli elettrodomestici in modo corretto e consapevole. Facendo lavorare gli elettrodomestici a pieno carico, ad esempio, si possono risparmiare oltre due euro al mese per ciascun apparecchio. Per la lavatrice, oltre a usarla sempre a pieno carico, è preferibile impiegare temperature basse, come 30 o 40 gradi e scegliere un programma eco, laddove disponibile. Utilizzandola meno spesso, inoltre, permette un risparmio settimanale notevole. Se si possiede un’asciugatrice, adoperandola con capi già centrifugati in lavatrice e solo umidi, non bagnati, e a cestello pieno.

Il pieno carico vale anche per la lavastoviglie, a cui va abbinato un lavaggio breve a temperature più basse o un lavaggio eco. Per il frigorifero, invece, bisogna stare attenti a non lasciarlo molto aperto (quando si ripone la spesa ad esempio) e a inserire cibi troppo caldi. Bisogna inoltre tener presente che gli elettrodomestici di nuova fattura riescono a consumare dal 55% al 78% in meno rispetto a elettrodomestici vecchi. Un risparmio che in bolletta si può tradurre dai 150 ai 300 euro in meno all’anno. Investire in un modello nuovo e più efficiente, quindi, nel lungo raggio potrebbe risultare in un risparmio non indifferente.

Ridurre il riscaldamento e spegnere le luci

Basta abbassare di un solo grado il riscaldamento per ridurre la bolletta del gas di circa il 7-10%. E per un risparmio ancora maggiore, fare docce più brevi e non sprecare acqua può ridurre il costo della bolletta del 15%.

Altra azione da ricordarsi è quella di spegnere le luci e di usare lampadine adatte, come quelle a LED, che consentono una riduzione della spesa elettrica. Anche lasciare gli elettrodomestici e i dispositivi in stand-by incide, sulle bollette.

Non sono cifre da capogiro, ma se aggiungiamo all’impatto sulle bollette quello ambientale, possiamo capire ancora meglio l’importanza di spegnerli e non lasciarli in stand-by.

Le app che ci aiutano a risparmiare

Per ciò che riguarda le app sul risparmio energetico, oltre a quelle di domotica che controllano il termostato e i dispositivi di casa, ne esistono alcune che potrebbero contribuire a un ulteriore risparmio. Tra queste vogliamo citare Mister Bolletta e Voltz.

Mentre la prima permette di scegliere l’operatore con le migliori tariffe sul mercato, la seconda consente di gestire in modo corretto le utenze domestiche. Un piccolo aiuto che potrebbe cambiare il totale in bolletta nel lungo termine.