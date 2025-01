Carnevale a Tarquinia: cortei il 23 febbraio, il 2 e 4 marzo • Terzo Binario News

È già tempo di maschere e coriandoli a Tarquinia. Dopo molti anni la città etrusca si prepara a vivere un carnevale diverso.

Il centro abitato sì animerà di tre spettacolari sfilate di gruppi mascherati, che daranno vita a una parata di colori, musica e allegria.

I cortei, che si terranno il 23 febbraio, il 2 e 4 marzo, coinvolgeranno i tarquiniesi in una bellissima festa, per un’esplosione di creatività, fantasia e spirito di comunità, dove adulti e bambini si troveranno immersi in un’atmosfera fantastica.

Le sfilate di carnevale sono organizzate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con gruppi di volontari e scuole di ballo. “Vogliamo riprendere una tradizione che è andata persa nel corso del tempo – dichiarano dal Comune di Tarquinia -.

Sarà una sorta di anno zero, con l’obiettivo di far crescere, edizione dopo edizione, in partecipazione e qualità la manifestazione. Attualmente sono coinvolti quattro gruppi e invitiamo tutte le persone o le associazioni interessate a partecipare per ridare vita al carnevale anche nella nostra città.

Siamo certi che faremo vivere momenti di gioia e spensieratezza, coinvolgendo tutte le generazioni in un evento che celebra tradizione e l’amore per la cultura e l’arte di strada”.