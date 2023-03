Carlotta bella shnauzerina cerca una famiglia come pure la dolce Mora • Terzo Binario News

CARLOTTA bellissima tipo schnauzer di taglia media contenuta ha circa 4 anni.

Simpatica e vivace, adorabile con persone e maschi non invadenti, ama

le coccole, correre e giocare. CARLOTTA cerca casa ovunque ci sia amore.

Vaccinata, chippata e sterilizzata.Al momento si trova in provincia di Palermo.

Per adottarla scriveteci via whatsapp al: 327 1841443 oppure mail a: unacucciaperte@gmail.com

È stata scoperta l’epilessia a Mora! Ha circa 1 anno, dal carattere pacato e tranquillo. L’epilessia non è compatibile con la vita in canile!

Aiutatemi a farla uscire. Si trova in provincia di Pisa

info adozione Elena 329 095 2906