Carbone, Grossi: "il Commissario rafforza dialogo e collaborazione" • Terzo Binario News

“Grazie all’impegno di Forza Italia e del deputato del territorio, Alessandro Battilocchio, la delicata fase di transizione post-carbone riceve un’attenzione nazionale da parte del Parlamento e del Governo.

Questa attenzione massima si concretizza con un emendamento, approvato con parere favorevole del Governo, che potenzia il Tavolo ministeriale, prevede un accordo di programma con iter speciale, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, che avrà il compito di velocizzare le procedure e rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni coinvolte.

Come comunità e amministratori locali, non possiamo richiedere l’intervento della Regione e del Governo per poi opporci a decisioni che, di fatto, pongono le questioni di Civitavecchia e Brindisi al centro dell’agenda parlamentare e governativa.

I sindaci di Civitavecchia, Marco Piendibene (Partito Democratico), e di Brindisi, Giuseppe Marchionna (Forza Italia), grazie all’emendamento alla manovra presentato dai deputati Battilocchio e D’Attis, non saranno marginalizzati. Al contrario, potranno beneficiare di un canale diretto con il Governo, garantendo così una gestione più efficace delle esigenze del territorio.

Sono ormai lontani i tempi in cui i ministri si presentavano a Civitavecchia con decisioni già prese, senza lasciare spazio al confronto con le autorità locali. Oggi, con questo nuovo approccio, si punta a uno sviluppo del territorio coinvolgente e sinergico grazie ai rappresentati presenti in regione e in Parlamento.

Lo dichiara il consigliere comunale di Forza Italia Luca Grossi.