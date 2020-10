Carabinieri salvano una donna: la foto è virale - Terzo Binario News

“Contrastiamo il crimine, vigiliamo sulla sicurezza dei cittadini, ma soprattutto rispondiamo alla vostra richiesta di aiuto: siamo carabinieri”. Questo quanto scritto sulla pagina Facebook dell’Arma.

Nello specifico è stato raccontato un intervento, avvenuto nei giorni scorsi in provincia di Roma: “Eravamo anche seduti su un tetto accanto a qualcuno in difficoltà per abbracciare il suo dolore, garantire la nostra presenza e donare la speranza in uno sguardo”.