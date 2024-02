Carabinieri in azione a Ponte Milvio: un arresto e due denunce • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di Prati, Flaminio e Ponte Milvio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità comune. L’azione, fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, rientra nell’ambito di un ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità nei quartieri della Capitale.

I Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Milvio hanno rintracciato e arrestato un 60enne della provincia di Roma, condotto al carcere di Rebibbia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Viterbo.

Durante un controllo alla circolazione stradale, invece, i Carabinieri hanno denunciato un uomo delle Filippine di 66 anni, sorpreso alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. Invece, un 19enne della provincia di Roma è stato denunciato per ricettazione, dai Carabinieri della Stazione di Roma Trionfale poiché è stato trovato in possesso di un casco ritenuto provento di furto.

Infine, ulteriori 2 persone sono state segnalate alla Prefettura poiché trovate in possesso di modesti quantitativi di sostanze stupefacenti per uso personale.