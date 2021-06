Caos rifiuti alla Magliana: "Strade sporche e cassonetti strabordanti" (FOTO) - Terzo Binario News

“Sono anni che questa situazione cade come una spada di Damocle sul cittadini dell’XI Municipio. Nonostante le molteplici segnalazioni da parte dei cittadini nulla però è cambiato. Cassonetti strabordanti, caditoie otturate, strade sporchissime e rifiuti sparsi dappertutto, insomma uno scenario apocalittico che con il caldo di questi giorni mette a serio rischio la salute dei cittadini senza parlare degli odori nauseabondi”. Così in una nota Davide Caretta del coordinamento XI Municipio e Daniele Catalano già consigliere dell’XI Municipio Lega.

“Tutto inaccettabile ecco perché tale questione è nel programma degli amministratori locali della Lega, rifiuti e pulizia strade con lavaggi programmatici per rendere ogni singola via quanto più decorosa possibile ed offrire alla cittadinanza un servizio oramai scomparso e reso deplorevole in questi cinque anni. Abbiamo mandato una lettera d’urgenza agli uffici competenti per il risanamento dei luoghi”.

Queste le strade dove sono state evidenziate le maggiori criticità: via Pian due Torri, via Lari, via Bagno a Ripoli, Via Sesto Fiorentino, Piazza Certaldo, via San Casciano dei Bagni, via Fauglia, via Pescaglia e via della Magliana.