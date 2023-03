Canoni di locazione: pubblicato l'avviso per il contributo integrativo a Ladispoli • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che è stato pubblicato l’avviso per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione. Le domande possono essere presentate al Comune entro il 30 marzo 2023.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusivamente sul modello messo a disposizione dal competente Ufficio comunale e dovrà pervenire all’Ufficio Comunale di Ladispoli a mezzo PEC all’indirizzo comunediladispoli@certificazioneposta.it entro il termine del 30/03/2023, esclusivamente in formato PDF, pena esclusione.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta, quali Isee, ricevute, documenti anagrafici e copia contratto non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e quindi verranno scartate.

Il contributo comunale erogato ai soggetti destinatari non potrà superare il 40% del costo del canone annuo effettivamente versato e comunque non superiore ad un contributo totale di € 2.000,00, una tantum, per ogni singolo richiedente, nei limiti delle disponibilità regionale erogata al Comune. Inoltre, a seguito della richiesta comunale di contributo trasmessa alla Regione e nei limiti della disponibilità regionale erogata, potrà liquidare percentuali inferiori al 100% del contributo spettante, se in base al numero delle istanze presentate, la somma dei contributi da erogare è superiore ai Fondi stanziati dalla Regione Lazio, riducendo gli stessi in percentuale. Si specifica che il contributo verrà erogato dopo l’effettiva liquidazione dei fondi a beneficio del Comune di Ladispoli, e comunque non prima dell’approvazione del Bilancio.

Per il bando e la domanda di partecipazione https://www.comunediladispoli.it/contributo-integrativo-canoni-di-locazione-pubblicato-lavviso/notizia