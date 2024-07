Cani rapiti alla Balduina: caccia alla banda del furgone bianco • Terzo Binario News

Bianca e Rocco, più un altro cane, rapiti in via Trionfale; si trovavano nel furgone della dog-sitter, che ha sporto denuncia ai carabinieri

“Aiutami, vi prego”. Tiziana è disperata. Intorno alle 12,30 di ieri, in via Trionfale, all’altezza di via Alfredo Durante, i suoi due cani – Bianca e Rocco, due setter inglesi – sono stati rapiti. Gli animali erano all’interno del furgone (modello Nissan) della dog sitter a cui erano stati affidati. Dog sitter che ha poi sporto denuncia ai carabinieri.

Il tutto, come raccontato in fase di denuncia, è avvenuto in zona Balduina. La dog-sitter viene affianca da un furgone bianco, che la fa accostare. Un uomo, a quel punto, inizia a dire di aver subito il danneggiamento della fiancata e dello specchietto sinistro. Dopodiché, chiede come risarcimento 500 euro. Una situazione, questa, probabilmente creata ad arte per distrarre la dog-sitter, poiché i presunti complici – un uomo e una donna – hanno rubato i due setter più un terzo cane. I tre vengono indicati come presunti rom.

La signora Tiziana, a Terzobinario, dice: “Non trovandomi in città, avevo dato in custodia i miei cani, all’asilo-pensione dove li lascio come di consueto, sulla via Tiberina. Bianca l’ho adottata nel 2019, Rocco nel periodo della pandemia. Sono due setter inglesi. Hanno la medaglietta con numeri di telefono. Ho promesso una lauta ricompensa a chi li dovesse ritrovare. Bianca e Rocco hanno un passato difficile, sono disperata. Ringrazio di cuore per il cordone di solidarietà che si è creato minuto dopo minuto. Veramente non pensavo che ci potesse essere un cuore così grande”.

Per qualsiasi segnalazione e per fornire informazioni utili al ritrovamento di Bianca e Rocco, potete scrivere a redazione@terzobinario.it