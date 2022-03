Cani abbandonati, Piero e Steven cercano qualcuno che li adotti, anche a distanza - Terzo Binario News

Due cani cercano urgentemente qualcuno che li ami.

Uno è Piero, quasi un anno, nato il 15.3.2021. Adottato cucciolo, amato e trattato dal padrone come un principino. Era felice ma un brutto giorno lui se n’è andato improvvisamente e da quel momento non c’ è stato più amore per lui. E’ tornato in canile, avvilito e disperato, in un attimo il suo mondo è finito. E’ un cagnolino di taglia media, molto buono, docile ed affettuoso, abituato in appartamento.

E’ adottabile anche a distanza Rivolgersi al rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 aperto tutti i giorni, tutto l’anno dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17

cell 334 8585297 rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

Steven



L’altro cane è Steven, sta a Frosinone. La la foto parla per lui. E’ un dolcissimo spinone ha 8 anni, taglia media, da 5 vive cosi….anzi non vive. Si aggrappa alle grate per uscire.. E’ straziante vederlo ..soffrire cosi è anziano….fate un gesto d amore regalategli la libertà. Compatibile con i suoi simili, cerca il contatto con le persone

info anna 334 3655706 è castrato microcippato, adozione centro nord.