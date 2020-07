Cane abbandonato dentro una busta vicino alla spazzatura - Terzo Binario News

Sul posto l’intervento dei carabinieri

di Claudio Bellumori

Un cane abbandonato dentro un sacchetto, vicino alla spazzatura. È successo a San Basilio, in via Girolamo Mechelli. A salvarlo i carabinieri della stazione locale, intervenuti dopo la segnalazione di un passante. L’episodio è avvenuto alle 9 di venerdì 17 luglio: i militari indagano sulla vicenda. L’animale, in buone condizioni, è stato poi portato al canile della Muratella.

Animalisti Italiani, sulla vicenda, hanno commentato: “Lo abbiamo chiamato Spillo, è un piccolo nonnetto di almeno dieci anni di età e pesa solo 4,9 chili. È bellissimo, affettuoso e buonissimo con tutti. Dopo essere stato portato al canile sanitario della Muratella, ci siamo subito offerti di prenderlo in stallo. Al momento è a casa con la nostra bella quanto brava, volontaria Ramona che lo sta riempiendo di coccole. Chiediamo a tutti di condividere le sue foto, ci sono indagini in corso e a breve presenteremo denuncia anche noi”.