Campus Estivo gratuito per bambini dai 6 agli 11 anni a Santa Marinella • Terzo Binario News

Il Comune di Santa Marinella presenta il Campus Estivo gratuito per bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Il Campus si svolgerà presso il plesso scolastico Pirgus- Montefiore, prenderà avvio il 7 luglio e terminerà l’1 agosto, per una durata di quattro settimane.

“L’idea è quella di offrire ai ragazzi del territorio opportunità di socializzazione e svago durante la pausa estiva delle attività scolastiche e dare un sostegno alle famiglie che lavorano nel mese di luglio. E’ un progetto inclusivo che prevede socializzazione e svolgimento di attività di gioco e ricreative. Invito le famiglie interessate a rispondere con interesse a questa nuova iniziativa”, afferma il sindaco Pietro Tidei.

Il progetto è organizzato dalla Cooperativa Sociale STILE LIBERO Onlus e Sportiva Dilettantistica ed è rivolto a bambini residenti nel Comune, che hanno frequentato la scuola primaria nell’anno scolastico 2024/2025. L’orario di apertura è fissato per le ore 8:00 con uscita alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Il numero massimo di partecipanti è 30 (trenta) di cui 5 riservati a bambini con disabilità.

Le attività previste sono laboratori creativi, attività didattiche e momenti di svago all’aperto

Le famiglie interessate potranno presentare. domanda di partecipazione utilizzando l’apposito modulo e allegando certificazione ISEE che sarà utilizzata per stilare la graduatoria nel caso in cui le domande pervenute risultassero superiori alle possibilità ricettive del campo estivo garantendo priorità a un totale di 5 posti riservati esclusivamente ai minori in possesso delle certificazioni previste dalla Legge 104/1992, comma 3. In caso di disponibilità residua, la priorità sarà estesa successivamente ai minori dotati delle certificazioni previste dal comma 1 della medesima normativa.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate entro il 25.06.2025, esclusivamente tramite SPID o CIE. La compilazione deve essere effettuata utilizzando l’apposto modulo online, disponibile sul sito https://www.comune.santamarinella.rm.it nella Sezione Istanze Online – Presentazione Istanze – Campo Estivo Estate 2025.