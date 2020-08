Campo rom Foro Italico, FdI: "Subito lo sgombero, basta con i giochi" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Avevamo ragione quando affermavamo che l’insediamento abusivo di via del Foro Italico era ancora li a causa della connivenza e della complicità della Giunta Pd del Municipio II. Questa mattina il Partito democratico ha gettato definitivamente la maschera, presentando una mozione urgente con la quale dava mandato alla Presidente Del Bello di chiedere la sospensione dello sgombero e della bonifica previste per il prossimo 11 agosto. A nulla servono evidentemente le dichiarazioni di facciata della Presidente, puntualmente smentita nei fatti dalla sua stessa maggioranza”. Così in una nota Stefano Erbaggi, esponente dell’esecutivo romano di FdI, Holljwer Paolo, Capogruppo FdI in Municipio II, e Simone Pelosi, Coordinatore FdI Municipio II.

“Troviamo gravissimo che la Presidente della Commissione Politiche sociali e il Presidente della Commissione Ambiente abbiano negato quella che è un’emergenza sociale ed ambientale per andare incontro solo ed esclusivamente ai propri dogmi ideologici. Una situazione ormai non più tollerabile. Per fortuna, la mozione non è stata discussa grazie all’opposizione del Gruppo di Fratelli d’Italia”.

“Il Pd e la Giunta Del Bello ascoltano le istanze dei cittadini ma nei fatti continuano ad anteporre questioni ideologiche ai problemi ideali e concreti della cittadinanza – ribadiscono -. Continueremo a vigilare affinché l’11 agosto si proceda allo sgombero dell’insediamento abusivo e alla successiva bonifica dell’area. La Del Bello o mente alla cittadinanza o di fatto non ha più una maggioranza che la sostiene in Consiglio. In entrambi i casi, dovrebbe prendere atto di questo. Ne chiediamo le dimissioni”.