Campo rom di via dei Gordiani, Roma Capitale arresta un 26enne per maltrattamenti in famiglia • Terzo Binario News

In ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria, gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare con traduzione in carcere per violazione del divieto di avvicinamento nei confronti di un cittadino italiano, domiciliato presso il villaggio della solidarietà di Via dei Gordiani, tale H.M., di 26 anni, ritenuto responsabile di reiterati episodi di maltrattamenti in ambito familiare.

L’attività di indagine, che ha preso avvio a seguito della denuncia di una donna, madre del 26enne, esasperata e fortemente preoccupata per la propria incolumità, ha permesso di accertare i ripetuti comportamenti violenti e vessatori messi in atto dal soggetto nei confronti della madre.

Le evidenze investigative hanno portato dapprima all’adozione di un provvedimento restrittivo ma, quando l’uomo ha violato l’ordine di avvicinamento minacciando nuovamente la madre, la Procura ha disposto la traduzione in carcere a garanzia dell’incolumità dei familiari.

L’intervento della Polizia Locale si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alla violenza domestica, con l’obiettivo di tutelare le vittime e prevenire ulteriori condotte lesive.

Per completezza si precisa che le evidenze investigative attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato deve ritenersi innocente fino ad accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.