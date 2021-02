Campionato Regionale Karting Lazio, Samuele Spiezio a tutto gas - Terzo Binario News

In questo fine settimana si torna a correre sul Circuito Internazionale di Viterbo dove è in programma il 2° appuntamento del Campionato Regionale Karting Lazio.

Al via il dominatore della gara che ha aperto la Stagione Laziale il Romano Samuele Spiezio (Drcsportmanagement), il capitolino sulla Pista frusinate (Arce) ha fatto bottino pieno (Pole Position e Vittoria in Prefinale e Finale e firmando il Best Lap) portandosi al comando della classifica.

Samuele affronterà la gara di Viterbo con il Team ciociaro Turriziani Racing.