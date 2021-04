Camion sprofonda nell'asfalto ai Colli Portuensi, Masini: "Meno male non sto più ai Lavori pubblici" - Terzo Binario News

“Camion affonda nell’asfalto. Meno male che non sto più ai Lavori pubblici”: questo il post su Facebook di Paolo Masini, ex assessore comunale durante il governo di Ignazio Marino, in merito all’episodio accaduto giovedì 15 aprile.

Diverse le pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale impegnate all’altezza della circonvallazione Gianicolense, nella messa in sicurezza dell’area interessata dal cedimento della carreggiata, che non ha provocato danni a persone, ma ha interessato il mezzo pesante e anche un’autovettura in sosta.

Foto Facebook Paolo Masini