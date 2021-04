Voragine su viale dei Colli Portuensi: camion sprofonda dentro - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Voragine su viale dei Colli Portuensi, all’altezza del civico 14. Un camion – nella mattinata di giovedì 15 aprile – è finito dentro il cratere.

Diverse le pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale impegnate all’altezza della circonvallazione Gianicolense, nella messa in sicurezza dell’area interessata dal cedimento della carreggiata, che non ha provocato danni a persone, ma ha interessato il mezzo pesante e anche un’autovettura in sosta.

Oltre alla viabilità, i caschi bianchi stanno provvedendo alla rimozione dei mezzi. La strada attualmente è chiusa fino al civico 38 della Circonvallazione Gianicolense.

❗❗ #Roma – Viale dei Colli Portuensi – cedimento manto stradale



⛔ Chiusura temporanea causa voragine tra Circonvallazione Gianicolense e Viale dei Colli Portuensi civ. 38 in direzione Viale Isacco Newton#Luceverde #Lazio pic.twitter.com/YR982L21nm — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) April 15, 2021

Sul posto i Vigili del fuoco della squadra di Ostiense (7/A) ,l’AG/10 ed il funzionario di servizio.