Cam Power indice una raccolta fondi per Marco Totaro, adesione della Fiom Civitavecchia • Terzo Binario News

Il metalmeccanico lavorava per l’azienda impegnata a Torrevaldaliga Nord, è stato investito mentre andava in bici

“Abbiamo appreso con dolore della tragica morte di Marco Totaro, operaio metalmeccanico in Cam Power, azienda attiva negli appalti della Centrale Torrevaldaliga nord, investito mentre era sulla sua bicicletta a Civitavecchia (QUI la vicenda).

Nell’esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari e amici di Marco, segnaliamo questa importante iniziativa di raccolta fondi online a donazione libera che la stessa Cam Power ha organizzato, invitando lavoratori e cittadini a sostenerla in aiuto della famiglia di Marco.

Raccolta in aiuto della famiglia di Marco Totaro la Cam Power s.r.l. ha organizzato una raccolta fondi a sostegno della famiglia del Sig. Marco Totaro, nostro dipendente deceduto travolto da un auto mente nella notte di venerdì 11 Novembre in bici stava percorrendo via Aurelia Sud a Civitavecchia (al link: https://gofund.me/75978b1e )”.

FIOM CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo