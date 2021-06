"Calvo e Ricci in maggioranza a Santa Marinella? Increduli" - Terzo Binario News

Intervento dei consiglieri Roberto Angeletti, Danila Verzilli, Jacopo Iachini e Patrizia Befani

“Martedì prossimo approda in consiglio comunale il bilancio di previsione 2021. La Maggioranza che sostiene il Sindaco Pietro Tidei è granitica e si appresta a votare positivamente il documento di programmazione economica.

Questo è il frutto di un grande lavoro che la Maggioranza Tidei ha messo in campo sin dal suo insediamento per portare il Comune fuori dalle secche che avrebbero certificato Santa Marinella in dissesto finanziario.

Un grande plauso a Tidei per aver ottenuto un risultato così importante. Infine ci preme precisare, rispetto a voci che si susseguono nelle ultime ore che vorrebbero l’innesto in maggioranza di Massimiliano Calvo (Lega) e Bruno Ricci (Forza Italia) bocciati dalle urne la nostra assoluta incredulità.

Siamo rispettosi del voto popolare e non crediamo altresì che un Sindaco di cotanta esperienza ,possa avallare una scelta così nefasta ,anche perché si aprirebbe uno scenario dall’esito molto incerto”.

I consiglieri comunali di Santa Marinella Roberto Angeletti, Danila Verzilli, Jacopo Iachini e Patrizia Befani