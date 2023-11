Califano (Pd): “Situazione fiume Arrone preoccupante, Regione intervenga” • Terzo Binario News

Preoccupano, come hanno fatto emergere anche residenti ed esercenti della zona, le condizioni dell’alveo del fiume Arrone invaso nuovamente da detriti e vegetazione. Una situazione al limite, che crea allarme in vista della stagione invernale e delle forti e avverse perturbazioni a cui purtroppo siamo sempre più abituati, e che richiederebbe un immediato intervento da parte della Regione.

Durante la scorsa legislatura eravamo riusciti a stanziare dei fondi per la messa in sicurezza del corso del fiume. Fondi che chiediamo vengano nuovamente e in tempi brevi messi a regime per avviare i lavori il prima possibile. Per capire se e come si intenda procedere presenterò una interrogazione al Presidente Rocca e all’assessore competente.

Lo dichiara la cons regionale del Pd Lazio Michela Califano