Caldo record a Roma, piano d'emergenza nella Capitale • Terzo Binario News

Caldo record nella Capitale. Attivo il piano per far fronte all’emergenza.

La protezione civile è scesa in campo con postazioni in diverse zone della città: Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza del Campidoglio e via Porta Angelica.

Ambulatori di medicina territoriale, riattivazione delle Uscar con interventi a domicilio per i più fragili e potenziamento del servizio di guardia medica.

Frosinone la città più calda della regione e anche d’Italia. Il caldo, per quanto intenso, non raggiungerà i livelli di fine luglio.

Fonte, RaiNews