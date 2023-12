Successo per il festival di storia di arte e cultura di Fiumicino, Vittorio Sgarbi “benedice” la kermesse • Terzo Binario News

OIDA, il primo festival di storia arte e cultura di Fiumicino, ha concluso domenica mattina la sua kermesse culturale con gli interventi del critico d’arte, Vittorio Sgarbi e dello storico e giornalista, Paolo Mieli. Presente il Sindaco Mario Baccini:

“Una bellissima iniziativa, molto importante per il nostro territorio. Eventi come questo faranno presto di Fiumicino un polo d’ eccellenza per la cultura nazionale ed internazionale. Il festival ci ha regalato molti spunti di riflessione, perché per guardare al futuro è importante conoscere la nostra storia”.

Presenti la giornalista Emma Evangelista che ha moderato l’evento, gli Assessori Raffaello Biselli e Angelo Caroccia e i consiglieri Roberto Feola, ideatore dell’iniziativa, Patrizia Fata, Alessandro De Vincentis, Agostino Prete ed il comandante di Polizia Locale, Daniela Carola.