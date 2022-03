Calcaterra: "La nascita della Pro Loco Aranova è una bella notizia" - Terzo Binario News

“La nascita della Pro Loco di Aranova è una bella notizia perché rappresenta una nuova opportunità di sviluppo e di promozione per il nostro territorio e, in particolar modo, per la località”.

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Stefano Calcaterra.

“Faccio le mie congratulazioni e auguro buon lavoro alla presidente Erika Serafini e a tutto il direttivo – prosegue Calcaterra -.

Le Pro Loco sono uno strumento essenziale per valorizzare il territorio e Aranova merita questa valorizzazione di cui altre località della città godono già da tempo”.

“L’amministrazione ha sempre lavorato a strettissimo contatto con tutte le Pro Loco – conclude Calcaterra – e lo stesso accadrà con quella di Aranova. Abbiamo molte cose da fare insieme, a partire dalle nostre radici e con lo sguardo al futuro”.