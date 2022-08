Cagnetto impigliato al Muro Torto salvato dai pompieri • Terzo Binario News

Questa mattina alle ore 8.45 circa, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato la squadra 1A con il supporto dell’ AS1 e dei S.A.F presso Villa Borghese in Via del Muro Torto per il recupero di un cane di piccola taglia che, sfuggito al proprietario, ha oltrepassato il muro di contenimento della strada rimanendo impigliato nella boscaglia sottostante.

I S.A.F, con manovra di discesa sono riusciti a raggiungere l’animale e riconsegnarlo in buona salute al legittimo proprietario.