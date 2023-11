Cade mentre pota un albero, 31enne di Santa Marinella al San Paolo • Terzo Binario News

Incidente sul lavoro qualche giorno fa a Santa Marinella qualche giorno fa si è verificato un incidente sul lavoro.

Un giardiniere mentre era intento in una potatura, è caduto. Necessario il trasporto all’ospedale San Paolo dove gli sono state restate le cure.

Per come si sono consumati i fatti, è andata piuttosto bene. L’uomo, un 31enne lui stesso di Santa Marinella, stava tagliando dei rami di un albero in un giardino di via Napoli.

Sul posto gli uomini dell’Arma, unitamente al personale dello Spresal (il dipartimento specializzato della Asl Roma 4 che si occupa proprio di infortunistica sul lavoro) hanno effettuato un’indagine dalla quale hanno accertato come la caduta sia avvenuta in maniera totalmente accidentale.

Tra l’altro il 31enne lavora per conto proprio come libero professionista del settore. La paura è stata molta ma di reati non ne son stati riscontrati.