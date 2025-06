Cade la fioriera dal quarto pieno e colpisce in testa un operaio 60enne al lavoro i un giardino di Acilia • Terzo Binario News

Nel pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Acilia sono intervenuti in via di Dragoncello dove un 60enne di Frosinone, operaio di una ditta di costruzioni, impegnato nella realizzazione di uno scavo nel giardino al piano terra di uno stabile, per la posa dell’impianto idraulico, era stato colpito accidentalmente da una fioriera distaccatasi dal quarto piano dell’abitazione prospicente.

L’uomo, non in pericolo di vita, è stato soccorso e trasportato in codice rosso, a mezzo eliambulanza, presso il pronto soccorso dell’ospedale San Camillo di Roma dove è tuttora sottoposto agli accertamenti ed alle cure del caso.

Indagini, volte anche ad appurare il rispetto della normativa sui luoghi di lavoro, a cura di personale dell’Ispettorato Igiene e Lavoro di turno della Procura di Roma.

Area sottoposta a sequestro.

Autorità Giudiziaria informata dai Carabinieri della Stazione di Roma Acilia.