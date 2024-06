Cade dal pontile: 33enne in pericolo di vita • Terzo Binario News

Indaga la Polizia

È caduto dal pontile in piazza dei Ravennati, a Ostia. Un albanese di 33 anni è in pericolo di vita. Il giovane, in un primo momento ricoverato all’ospedale Grassi, è stato poi trasportato al San Camillo. Sulla vicenda indaga la Polizia.

Secondo quanto appreso, la segnalazione alle forze dell’ordine arriva nella mattinata del 2 giugno. A quel punto scattano gli accertamenti del caso. Il quadro fin qui emerso è il seguente: il 33enne potrebbe essere caduto, a seguito di un malore, dopo una serata trascorsa a Ostia. Agli investigatori, inoltre, non risulta che il giovane sia alloggiato in una qualsivoglia struttura ricettiva della cittadina lidense.