Cabina elettrica bruciata, buio al centro commerciale di Civitavecchia • Terzo Binario News

È successo al LeClerc de La Scaglia, corrente garantita dai gruppi elettrogeni

Alle ore 17.30 i Vigili del fuoco di Civitavecchia è intervenuta per un guasto elettrico all’interno di una cabina di trasformazione che serve il centro commerciale La Scaglia in via Dino Marrani.

Una volta messa in sicurezza la cabina i Vigili del Fuoco hanno constatato il blackout all’interno del centro commerciale, l’Enel provvederà a ripristinare l’afflusso della corrente elettrica che al momento è garantita per alcune attività da gruppi elettrogeni ausiliari.

Possibile che alcuni blackout verificatisi a Tolfa siano dipesi dalla necessità di interrompere l’erogazione di corrente durante le operazioni di ripristino.