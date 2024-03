Bus diretto a Roma si schianta sulla A1: morto un 19enne • Terzo Binario News

Era diretto a Roma l’autobus dell’azienda Flixbus che stamattina, poco prima delle 3, si è schiantato contro un guardrail. L’incidente sull’A1 tra i caselli di Modena sud e Valsamoggia. Morto un 19enne, sei i feriti. Tra loro c’è il secondo autista del mezzo, 58enne, residente a Cassino, in gravi condizioni.

Non sono stati coinvolti altri veicoli. Il pullman, che era partito da Milano, ha sbandato e ha sbattuto contro la barriera di protezione per cause ancora da accertare.

Sul posto gli agenti della Polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi, e i Vigili del Fuoco, intervenuti per liberare alcune persone rimaste incastrate nel mezzo.

L’autista del bus, 56 anni, è di Alatri. E’ risultato negativo ai test alcol e droga. Secondo quanto si è appreso non stava parlando al cellulare al momento dell’incidente. Il telefonino, come da prassi, è stato comunque sequestrato dalla Polizia stradale.

Secondo il difensore dell’autista, l’avvocato Giampiero Vellucci, la verifica della velocità attraverso il cronotachigrafo ha stabilito che la velocità del bus non superava i limiti consentiti. “Non escludiamo – ha detto il legale – che alla base dell’incidente possa esserci una causa esterna come la condotta di un altro automobilista o il passaggio improvviso di un animale”.

Delle indagini si occupa la procura di Modena.

Fonte, RaiNews24