Buoni spesa, dalla Regione 140mila euro a Ladispoli e 130mila a Cerveteri - Terzo Binario News

Per Fiumicino in arrivo 270mila euro

La consigliera Michela Califano rende note le cifre elargite dalla Regione e destinate alle città del Litorale da spendere per i buoni spesa.

“L’evolversi di questa seconda ondata, per fortuna con dati incoraggianti soprattutto nel Lazio una delle pochissime Regioni gialle in Italia, e gli strumenti messi in campo per contenerla hanno avuto un forte impatto sulle famiglie. Enti locali e associazioni stanno facendo un lavoro straordinario per sostenere le persone più in difficoltà.

E proprio l’incidenza delle misure necessarie per garantire la salute delle persone rischiano di far implodere, oltre al sistema produttivo, le attività cosiddette “solidali” che hanno più difficoltà a operare sul mercato. Ecco perché in Consiglio Regionale abbiamo spinto per rifinanziare il fondo straordinario, già predisposto a marzo, destinato all’acquisto di beni di prima necessità e medicinali destinato a persone già in fragilità e per chi, a causa dell’epidemia, ha la necessità e l’urgenza immediata di interventi da parte delle istituzioni e un’azione indiretta di sostegno alle attività economiche.

Uno sforzo importante è stato fatto per i Comuni del Litorale con un fondo di 2.1 milioni di euro che verranno ripartiti ai territori in base al numero degli abitanti con 270mila a Fiumicino, 140 per Ladispoli e 130mila per Cerveteri. Saranno poi i Comuni a decidere se usare card prepagate o caricamenti su tessera sanitaria, l’acquisto di pacchi di generi alimentari e spese per medicinali da spendere, oltre che sui normali canali di distribuzione, anche presso fattorie sociali, imprese agricole sociali ed empori solidali.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano