Buckingham Palace: "Re Carlo III ha un cancro" • Terzo Binario News

Secondo la nota di palazzo, il tumore non è collegato all’intervento alla prostata ma è stato scoperto proprio durante gli esami effettuati durante il ricovero

Re Carlo III ha un cancro. Lo riferisce un comunicato di Buckingham Palace, a pochi giorni dall’operazione alla prostata subita dal sovrano 75enne britannico. Il monarca, si apprende dalla nota ufficiale, rimanderà gli impegni durante la terapia. Carlo III, viene aggiunto, “rimane totalmente positivo riguardo al suo trattamento che è già iniziato e non vede l’ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile”.

La nota di palazzo sottolinea come il tumore sia stato scoperto proprio durante gli esami per l’intervento alla prostata: “I test diagnostici hanno identificato una forma tumorale”, sulla quale però non vengono forniti ulteriori dettagli. Re Carlo III ha deciso di rendere nota la diagnosi di cancro “per evitare speculazioni e nella speranza che possa aiutare a comprendere” la condizione di “tutti coloro che nel mondo sono affetti da cancro”.