Brucia rifiuti, zoofile di Cerveteri lo colgono sul fatto e lo sanzionano - Terzo Binario News

Intervento tempestivo delle Guardie Ecozoofile di Cerveteri.

Brucia i rifiuti, intervento delle zoofile

“Su segnalazione della Polizia Locale – spiega il Sindaco Pascucci su Facebook – è intervenuta infatti una pattuglia delle zoofile in Via della Tomba cogliendo in flagranza un cittadino intento a bruciare rifiuti da costruzione, quali pancali di parquet per uso abitativo. Da regolamento, elevata contravvenzione di 166,66 €. Il mio ringraziamento ai volontari delle Guardie Ecozoofile e alla Polizia Locale. Le fiamme sono state immediatamente spente con l’arrivo della pattuglia. La prossima volta, questo cittadino, prima di tentare di smaltire in una maniera così dannosa per il territorio e per l’ambiente i propri rifiuti, ci penserà due volte…”