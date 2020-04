Bracciano, la Di Paolo della Asl Roma 4 replica a Mauro: "Ecco cosa si sta facendo" - Terzo Binario News

La dottoressa Simona Di Paolo, Coordinatore Ufficio di Piano distretto Rm4.3 e Rup – Responsabile Unica Procedimento replica in merito alle recenti affermazioni del consigliere comunale Donato Mauro.

L’intervista si è resa necessaria per fare chiarezza e non disorientare la cittadinanza in merito ai servizi già attivi sul territorio.

Il consigliere comunale Donato Mauro, recentemente apparso in pubblicazioni online, tra le “impellenti priorità” indica le necessità di verificare l’osservanza delle misure di sicurezza all’interno della casa famiglia e delle residenze sanitarie per anziani di Bracciano. Che cosa avete fatto per le case famiglia da quando è niziata l’emergenza Coronavirus? E per i minori? Come avete gestito gli anziani sul territorio? Sono assistiti?

Premesso che non è nel mio ruolo entrare dinamiche politiche, mi limiterò a rappresentare tutto ciò che è stato messo in essere dall’Ufficio di Piano, in accordo con il Comune Capofila Bracciano e tutti i comuni del distretto Roma 4.3. Tali attività sono assolutamente realizzate nel rispetto delle normative vigenti, in applicazione dei DPCM, nonché D.L. 18/2020 e in applicazione alle diverse Deliberazioni di Giunta Regionale, e non di certo dettate da pressioni o sollecitazioni di alcuna altra natura.

Pertanto le azioni adottate sono state formulate in ottemperanza alle diverse disposizione cronologiche del Ministero della salute e del governo.

consegnati: guanti in lattice, igienizzante per le mani, camici e copricapi oltre che le mascherine. E ovviamente i dispositivi di protezione individuali sono stati consegnati a tutti gli ospiti della struttura.

In applicazione ai diversi DPCM emanati dall’inizio dell’emergenza COVID 19 , sono stati applicati per contenere il disagio inevitabile espresso dagli ospiti in relazione all’isolamento;

Al fine di supportare ogni singolo ospite è stato attivato il servizio di supporto psicologico, infatti ogni anziano viene contattato dalla psicologa facente parte dell’equipe del servizio.