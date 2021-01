Bracciano: assegnati i lavori per il capping della discarica - Terzo Binario News

È stata aggiudicata la gara di appalto per le operazioni di capping della discarica di Cupinoro, a Bracciano. I lavori sono stati assegnati alla società Htr per un investimento complessivo di 9 milioni di euro, a cui sarà applicato il ribasso di gara, mentre le operazioni di ripristino ambientale avranno una durata di circa 400 giorni. La Regione è intervenuta su richiesta del Comune nelle attività di messa in sicurezza e bonifica dell’impianto.

“Prendono finalmente avvio gli interventi per il capping della discarica di Bracciano: con il nuovo anno partono le misure di risanamento dell’area per poi restituirla alla gestione del Comune” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio.