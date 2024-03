Bottigliata in testa e rapina: caos a Monti • Terzo Binario News

Vittima un 42enne del Bangladesh, derubato del cellulare; acciuffato dai carabinieri un 25enne egiziano, senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine

La scorsa serata, in via Milano – nel Rione Monti – un egiziano di 25 anni, già noto e senza fissa dimora, ha aggredito – colpendolo alla testa con una bottiglia – un cittadino del Bangladesh di 42 anni, al quale ha poi asportato il telefono cellulare.

Una pattuglia dei carabinieri della Stazione Roma Quirinale, in transito proprio in quella via, dopo aver assistito all’azione dell’egiziano è intervenuta, bloccandolo. La vittima è stata subito soccorsa e portata, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito, dove è stata medicata per la ferita al capo (non è in pericolo di vita).

Il 25enne è stato ammanettato e portato in caserma, in attesa di essere condotto presso le aule di piazzale Clodio: dovrà rispondere del reato di rapina.