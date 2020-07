Tentato colpo al bancomat. È successo nella notte in via Torregrotta, all’altezza di via Borghesiana.

Ignoti, con l’utilizzo del gas, hanno provato – senza riuscirci – ad asportare lo sportello Atm dell’istituto di credito. L’episodio è avvenuto alle 2,30 di mercoledì 15 luglio.

Sul posto i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca e del nucleo operativo di Frascati.