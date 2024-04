"Book Faces", a Civitavecchia concluso il primo laboratorio di scrittura creativa • Terzo Binario News

Si è concluso il laboratorio di scrittura creativa di 1° Livello organizzato dall’associazione Book Faces e tenuto da Anthony Caruana, socio onorario, scrittore e docente.

Attraverso lezioni ed esercizi di scrittura distribuiti in otto lezioni, i nuovi soci e partecipanti al corso hanno dato vita a dei racconti brevi.

Grazie per aver partecipato e benvenuti nella Book Faces a Massimiliano Romitelli, Carolette Villotti, Vanessa Pes, Cristina Di Claudio, Manuela Marsili, Lara Montefiore e Alessia Pucilli.

L’ultimo appuntamento ha visto la presenza della editor professionista Simonetta Hoferlzer, che ha investito tempo e competenze per analizzare attentamente le migliori opere scritte dagli allievi e dare loro i giusti consigli per migliorare gli scritti.

Durante la cerimonia conclusiva, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione e un’antologia di racconti realizzata dalla stessa Book Faces.

Un ringraziamento particolare ai gestori del Parco Yuri Spigarelli per aver ospitato il laboratorio dall’inizio alla fine.

Invitiamo tutti i soci, gli amanti della scrittura e chiunque a scrivere e partecipare ai concorsi letterari.

Nel frattempo, si lavora a una full immersion di scrittura per il mese di agosto e a un laboratorio di scrittura creativa di 2° Livello per il prossimo autunno.

Pubblicato lunedì, 8 Aprile 2024 @ 10:20:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA