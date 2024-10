Bonus idrico integrativo di Acea a Ladispoli, come richiederlo • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che Acea Ato 2 ha avviato la campagna relativa al Bonus idrico integrativo.

Il contributo una tantum è riservato ai nuclei familiari in possesso di specifici requisiti di reddito Isee:

fruitori del bonus sociale idrico regolamentato dall’ARERA con indicatore Isee non superiore a € 9.530,00;

nucleo familiare fino a 3 componenti con indicatore ISEE fino a € 13.939,11;

nucleo familiare fino a 4 componenti con indicatore ISEE fino a € 15.989,46;

nucleo familiare con 5 o più componenti con indicatore ISEE fino a € 18.120,63.

Gli utenti in possesso dei requisiti alla domanda per il bonus idrico integrativo devono allegare obbligatoriamente la seguente documentazione:

attestazione ISEE rilasciata dall’Inps e valida fino alla data del 31 dicembre 2024;

prima pagina di una bolletta emessa dal Gestore del servizio idrico nell’anno 2024 da cui è possibile evincere il codice utenza di 12 cifre, la tipologia di tariffa applicata e l’intestatario del contratto.

Nel caso di utenti indiretti (utenza condominiale) va allegata la prima pagina della bolletta intestata al Condominio.

Per tutte le informazioni e per le modalità di invio https://bonusidrico.ato2roma.it/

La richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024.

Per il rinnovo dei benefici, ogni anno entro il termine indicato, occorre presentare una nuova domanda.