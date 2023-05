Bollette pazze a Ladispoli, Governo Civico: "Scempio annunciato" • Terzo Binario News

“Acqua Pubblica, siamo all’epilogo di una storia iniziata molto tempo fa, con la complicità della peggiore politica trasversale, che ha permesso di fatto la privatizzazione dell’acqua – come dicono i consiglieri comunali del movimento ”Governo Civico“ Roberto Garau e Daniela Ciarlantini – e dopo le denunce continue, oggi il tempo purtroppo ci sta dando ragione.

Sono moltissimi i cittadini di Ladispoli che stanno ricevendo in questi giorni bollette dell’acqua da Acea ATO 2 con importi molto alti, determinati dai valori maggiori rispetto a quelli della gestione di Flavia Acque.

Siamo in presenza di veri e propri salassi economici che destabilizzano i bilanci e la gestione delle famiglie in un periodo già non facile.

Da aprile, infatti, sono state emesse, dal gestore privato ACEA ATO 2, le nuove bollette dell’acqua definite “aperiodiche” ovvero che computano i consumi dell’acqua dei cittadini di Ladispoli da settembre 2022 ad aprile 2023.

Infatti, è questo il periodo di vacazio necessario per il passaggio da Flavia Acque al nuovo gestore “privato” e per dare corso ad uno scempio annunciato.

Quindi oggi emergono le anomalie e le difficoltà che Italia in Comune allora, e Governo Civico oggi avevano previsto e cercato di contrastare, quantomeno di informare quello che sarebbe successo con questa scelta.

Il 22 febbraio 2020, eravamo in Piazza Rossellini per informare i cittadini sul pericolo del passaggio ai privati della gestione dell’acqua,oltre a cercare di svelare le ipocrisie dell’Amministrazione Grando,mentre organizzava la propria manifestazione, e a parole sbandierava l’importanza di mantenere pubblica la gestione, nei fatti, i suoi capi bottega nazionali del centro destra, con il contributo trasversale di alcune forze politiche del centro sinistra non tornavano indietro dalla scelta scellerata Fatta in Parlamento . Il tempo ha dato purtroppo ragione, alle nostre convinzioni, sulla volontà politica romana trasversale ,nei fatti privatizzare l’acqua, contro la volontà dei cittadini che esattamente dodici anni fa, il 12 e 13 giugno 2011, con un referendum nazionale, avevano bocciato. Ma gli interessi nazionali sono altri.

Contemporaneamente sono in distribuzione anche le bollette della TARI, anche in questo abbiamo un presentimento NEGATIVO, ma questo è un altro tema che tratteremo nel prossimo Comunicato”.

Governo Civico Ladispoli