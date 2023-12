Bollette Acea a Ladispoli, “ecco perché sono lievitati i costi” • Terzo Binario News

Il commento di Antonino Ricetti

“Leggo che un lettore si lamenta che il costo dell`acqua è triplicato.

In merito ha assolutamente ragione, visto che la Flavia per la fascia base chiedeva € 0,22 al metro cubo, mentre la Acea chiede € 0,47 al metro cubo e così via per le altre fasce.

Inoltre le procedure della Acea sono quelle di inviare bollette a “STIMA”, ossia ingrandire i consumi e poi conguagliare quando ( non si sa quando…??..) faranno la lettura reale, che secondo la ACEA dovrebbero esserci almeno tre letture all`anno, che non fanno.

In questo modo si fa un “prestito”, senza ricevere corrispettivo (leggasi interessi) alla Acea.

Comunque è il caso è il caso di leggersi questo articolo, ben ricercato, presso il giornale online RomaToday.

Si capirà di più: https://www.romatoday.it/dossier/ambiente/acea-roma-quanto-costa-acqua.html

A Roma l’acqua costa il doppio rispetto a Milano e il prezzo crescerà ancora.

Ecco perché il costo del sistema idrico nella capitale è aumentato esponenzialmente dal 2003 in poi, anno di affidamento ad Acea. Il referendum del 2011 aveva tolto il profitto sull’acqua, ma quel voto è stato tradito riscrivendo la formula per calcolare la tariffa. I profitti della società romana quotata in borsa salgono alle stelle.

Antonino Ricetti

P.S. certo che si può procedere per via “giudiziale” ad evitare il raddoppio/triplicazione, poiché i servizi pubblici, se non giustificati da eventi eccezionali, possono aumentare di costi, ma gradualmente. Con € 10 ciascuno si raccoglierebbe la somma per i costi processuali”.

