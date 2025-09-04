Bocciata la rotatoria sulla Mediana, "il Pincio si fermi finché è in tempo" • Terzo Binario News

Il commento di un civitavecchiese sulla nuova disciplina fra la direttrice e l’incrocio con largo Acquaroni-Benci e Gatti

“Caro Marco Piendibene Sindaco, e a tutta la giunta comunale. Sono un vostro elettore. Per favore, fermate questo scellerato scempio stradale! È un’idea sventurata. Soprattutto per i cittadini residenti a San Liborio e al Faro. Creerà ulteriori problemi di traffico, congestionandolo ancora di più sulla mediana sia in orario scolastico che i mercoledì del mercatino e pure probabili incidenti, proprio per manovre di chi non vorrà seguire gli obblighi di marcia.

Volevo dirvi che, solo ieri, mercoledì 3 settembre, alla nuova provvisoria rotonda di Largo Acquaroni, ho visto con i miei occhi che la gente fa letteralmente come gli pare. Ieri, giornata di mercatino, sono passato due volte in orari diversi.

La prima volta, pur di andare verso l’Uliveto, un’automobilista ha imboccato la rotonda contromano. La seconda volta, un’auto ha bloccato il traffico perché ha fatto inversione di marcia, verso l’Uliveto, appena finito l’impedimento dei jersey…

PS: e anche la piccola via, a fianco della caserma Piave dove, ci passa una macchina a malapena e dove, ricordiamoci, poco tempo fa c’è morto un giovane ragazzo in motorino, adesso ha notevolmente aumentato il suo flusso di traffico, chiaramente con automobilisti che entrano nella via sparati come fosse a senso unico verso l’Uliveto e non lo è…

Fermatevi. Trovate altre soluzioni o fra qualche giorno, alla riapertura delle scuole, le file sulla mediana, già congestionata prima di questa nuova “grande” idea, cominceranno da Campo dell’Oro…o peggio ancora, conteremo gli incidenti… Non servono ingegneri per quella rotonda, servono menti lucide e di buon senso. Aprite gli occhi, porca zozza”.

Carlo Papini Junior